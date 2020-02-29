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Меган Маркл пожаловалась на придирки и зависть


29.2.2020 22:23
Меган Маркл пожаловалась на придирки и завистьФото: losangelesblade.com

Зависть является основной причиной придирок к ней и ее супругу, принцу Гарри, убеждена герцогиня Сассекская.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники из окружения Меган Маркл.

Как стало известно, супруга британского принца пожаловалась близким друзьям на то, что им запретили использовать название Sussex Royal. Принц Гарри и его жена собирались именно так обозначить свою новую деятельность после того, как перебрались в Канаду.

Меган Маркл заявила, в частности, "что если кто-то и должен чувствовать себя оскорбленным", так это она и Гарри. Герцогиня Сассекская при этом подчеркнула, что в прошлом они с мужем никогда не собирались наживаться на слове royal (королевский). Поэтому просто абсурдно винить их в намерении каким-либо образом злоупотреблять привилегиями.

Источник также сообщил, что Елизавета II наложила запрет на название Sussex Royal под влиянием других членов семьи. По мнению Маркл, это случилось из-за того, что они попросту завидуют ее мужу. Известно, что принц Гарри уже давно является любимчиком королевы Великобритании.

Ранее принц Гарри записал песню с Джоном Бон Джови. Композиция, получившая название Unbroken, создавалась в качестве гимна для предстоящих "Игр непобежденных", которые пройдут в Гааге в мае этого года.

Напомним, в минувшем январе по итогам экстренно созванного семейного совета Елизавета II заявила о том, что поддерживает стремление принца Гарри начать "новую жизнь", отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и сопровождающих его обязанностей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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