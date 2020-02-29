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В Ингушетии расследуют убийство женщины после публикации оперативной съемки
29.2.2020 22:19
Фото: v-moldove.ru
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовные дела по факту гибели молодой местной жительницы и публикации в Сети кадров оперативной съемки. По предварительным данным, обнародованные материалы могли стать мотивом убийства. Полицейский, обнародовавший эту запись, уже уволен с отрицательной мотивировкой.
Преступление было совершено 7 февраля в городе Магас, сообщает агентство "Интерфакс-Юг". Со ссылкой на региональное СУ СКР уточняется, что примерно в 22 часа тело 34-летней женщины было найдено с явными признаками смерти криминального характера.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого, который оказался близким родственником убитой местной жительницы. Как заявил 37-летний мужчина во время допроса, на преступление он решился после того, как в Сети распространилась некая видеозапись. По словам задержанного, на этих кадрах погибшая женщина была запечатлена в компании мужчин, не состоявших с ней родстве.
Видеоматериал, о котором идет речь, был записан оперативниками за день до убийства. Съемка велась во время задержания лица, которое ранее было объявлено в федеральный розыск. По факту размещения этих кадров в Сети возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 137 УК РФ. В рамках начатого расследования полиция уже задержала 32-летнего жителя Ингушетии.
В пресс-службе регионального МВД пояснили, что сотрудник полиции, опубликовавший видеозапись в открытом доступе, после служебной проверки уволен из правоохранительных органов с отрицательной мотивировкой.
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