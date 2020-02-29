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Турция открыла границу для сирийских беженцев в ЕС, заявил Эрдоган
29.2.2020 19:44
Фото: akipress.org
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что его страна приняла решение открыть границы с Евросоюза для беженцев из Сирии.
Заявление президента Турции цитирует Anadolu.
По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, власти Турции открыли границы, и уже совсем скоро - по состоянию на утро 29 февраля, в Европу устремились, по примерным подсчетам, 18 тысяч сирийских беженцев. Политик высказал мнение о том, что за сутки границу могут пересечь до 30 тысяч человек.
При этом Эрдоган заверил, что Анкара намерена в будущем пропускать через границу мигрантов. Турецкий президент подчеркнул, что его государство не может справиться с наплывом сирийцев, которые бегут из своей страны.
Ранее президент Турции заявил о том, что Россия должна оставить Анкару один на один с режимом Асада. По словам Эрдогана, он уже обратился к Владимиру Путину с соответствующей просьбой.
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