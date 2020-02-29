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В США умер выдающийся физик-теоретик Фримен Дайсон
29.2.2020 20:53
Фото: nautil.us
Фримен Дайсон
В Соединенных Штатах ушел из жизни великий физик-теоретик и гуманист Фримен Дайсон.
О смерти ученого, скончавшегося в возрасте 96 лет, сообщила его дочь Миа Дайсон.
Выдающийся американский физик-теоретик английского происхождения Фримен Джон Дайсон является одним из создателей квантовой электродинамики. Ученый посвятил свою жизнь исследованиям, которые были связаны с квантовой теорией поля и физике низких энергий.
В поле научных интересов Фримена Дайсона также входили математическая физика и астрофизика.
В течение нескольких последних лет ученый был сосредоточен на изучении различных гипотез о возможном будущем нашей планеты. Выдающийся американский физик также занимался разоблачением мифов, связанных с последствиями глобального потепления.
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