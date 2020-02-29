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Назван первый вид, полностью исчезнувший из-за лесных пожаров в АвстралииНазван первый вид, полностью исчезнувший из-за лесных пожаров в Австралии

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Назван первый вид, полностью исчезнувший из-за лесных пожаров в Австралии


29.2.2020 19:44
Назван первый вид, полностью исчезнувший из-за лесных пожаров в АвстралииФото: livejournal.com

Как полагают ученые, дымчатые ложные мыши погибали не от пламени, а смертоносных частиц сажи из дыма, которые вызывали смертельные заболевания легочной системы.

К такому выводу пришли специалисты Университета Чарльза Стерта (CSU), сообщает ТАСС.

Первым видом, который полностью стерт с лица Земли после катастрофических лесных пожаров на континенте, стали обитавшие исключительно в Австралии дымчатые ложные мыши (Pseudomys fumeus). В прошлом эти зверьки обитали на расстоянии более чем в 20 км от зоны, где распространялся огонь, однако все равно погибли.

Ученые полагают, что дымчатым ложным мышам приходилось постоянно вдыхать дым от горевшей древесины. В результате животные начали погибать от легочных заболеваний, вызванных огромным количеством смертоносных частиц сажи микроскопических размеров.

По словам сотрудника CSU Эндрю Питерса, зверьки начали массово погибать через три дня после того, как по равнинам Нового Южного Уэльса прошла волна губительного дыма.  Как только были зафиксированы первые случаи, смотрители центра восстановления видов, где обитали мыши, пытались сохранить животным жизнь.

Зоологи старались сделать все возможное, но так и не сумели спасти животных. Примерно через две недели вся колония погибла из-за аномально жаркой погоды, установившейся сразу после пожара.

Ранее австралийский ученый развенчал миф о героических вомбатах, якобы спасавших других зверей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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