Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Красноярске после гибели трех человек ввели режим ЧС

29.2.2020 19:43

Фото: sb.by



В некоторых микрорайонах столицы Красноярского края в целях усиленного контроля за бездомными животными было решено ввести режим ЧС.



Представители местных властей сообщают о массовых жалобах местного населения: жители информируют о стаях агрессивных собак, которые нападают на прохожих.



Принятое решение распространяется на несколько территорий в Красноярске, где "ситуация требует усиленного контроля", - сообщает пресс-служба мэрии города. Уточняется, что речь идет о микрорайонах и городских поселках, жители которых ранее жаловались на стаи агрессивных бездомных собак.



Кроме того, в Красноярске предполагается создать оперативные группы, которые займутся патрулированием и реагированием на жалобы местного населения. Подрядчикам городские власти рекомендовали увеличить число бригад, которые отлавливают животных.



Ранее в региональных СМИ появились публикации о гибели трех человек в различных районах Красноярска. Как писала пресса, тела со следами множественных укусов собак нашли в минувшие выходные и на текущей неделе, после чего следственные органы уже возбудили уголовные дела по статьям "Халатность" и "Убийство".



В рамках начатого разбирательства под домашний арест поместили Евгения Петрюка, который возглавляет в городской администрации управление дорог, инфраструктуры и благоустройства.



Автор: Злата Богатова

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