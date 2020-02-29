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В Красноярске после гибели трех человек ввели режим ЧС
29.2.2020 19:43
Фото: sb.by
В некоторых микрорайонах столицы Красноярского края в целях усиленного контроля за бездомными животными было решено ввести режим ЧС.
Представители местных властей сообщают о массовых жалобах местного населения: жители информируют о стаях агрессивных собак, которые нападают на прохожих.
Принятое решение распространяется на несколько территорий в Красноярске, где "ситуация требует усиленного контроля", - сообщает пресс-служба мэрии города. Уточняется, что речь идет о микрорайонах и городских поселках, жители которых ранее жаловались на стаи агрессивных бездомных собак.
Кроме того, в Красноярске предполагается создать оперативные группы, которые займутся патрулированием и реагированием на жалобы местного населения. Подрядчикам городские власти рекомендовали увеличить число бригад, которые отлавливают животных.
Ранее в региональных СМИ появились публикации о гибели трех человек в различных районах Красноярска. Как писала пресса, тела со следами множественных укусов собак нашли в минувшие выходные и на текущей неделе, после чего следственные органы уже возбудили уголовные дела по статьям "Халатность" и "Убийство".
В рамках начатого разбирательства под домашний арест поместили Евгения Петрюка, который возглавляет в городской администрации управление дорог, инфраструктуры и благоустройства.
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