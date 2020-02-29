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Эрдоган: Россия должна оставить Анкару один на один с режимом Асада
29.2.2020 19:43
Фото: ynet.co.il
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обратился к главе РФ Владимиру Путину, попросив не препятствовать действиям Анкары в сирийской провинции Идлиб.
Как подчеркнул иностранный политик, Москве нужно оставить ВС Турции один на один с режимом Башара Асада.
Президент Турции заявил о том, что попросил президента РФ Владимира Путина не препятствовать действиям Анкары в Идлибе, сообщает Daily Sabah. При этом Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что не может понять намерения Москвы в САР.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что в Сирии подверглись атаке российские и сирийские самолеты. Как информировал телевизионный канал "Россия-24" (ВГТРК), обстрел совместно с боевиками вели турецкие военные.
Вскоре после этого Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом. Обсуждая обстановку в Идлибе, глава российского государства и его собеседник условились об активизации соответствующих межведомственных консультаций. Кроме того, речь шла о проработке возможности организовать встречу на высшем уровне, которая может состояться уже в самое ближайшее время.
Напомним, на фоне обострившейся обстановки в провинции Идлиб США потребовали отказаться от астанинского формата, выразив поддержку Турции.
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