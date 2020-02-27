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Путин собирается обсудить ситуацию в Идлибе «лицом к лицу» с Эрдоганом
21:52
Фото: smi2.net
В ходе состоявшейся сегодня телефонной беседы лидеры России и Турции договорились "лицом к лицу" обсудить ситуацию, которая сложилась в последнее время сирийском Идлибе. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали это в беседе, которая была организована по инициативе Анкары.
Обмениваясь мнениями, президенты подчеркивали "необходимость принятия дополнительных мер", направленных на скорейшее урегулирование ситуации в северо-западной части САР, передает пресс-служба Кремля.
В сообщении также подчеркивается, что Владимир Путин и его турецкий коллега условились об активизации соответствующих межведомственных консультаций. Кроме того, будет проработана возможность организации встречи на высшем уровне, которая может состояться уже в самое ближайшее время.
Накануне в СМИ появились сообщения о том, что в Сирии подверглись атаке российские и сирийские самолеты. Как информировал телевизионный канал "Россия-24" (ВГТРК), обстрел совместно с боевиками вели турецкие военные.
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