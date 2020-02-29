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США потребовали отказаться от астанинского формата
29.2.2020 15:01
Фото: ukraineun.org
Совбез ООН
Неэффективным инструментом назвали астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии представители властей Соединенных Штатов.
С таким заявлением выступила американский постпред при ООН Келли Крафт.
В ходе заседания Совета Безопасности ООН представительница официального Вашингтона заявила о том, что данный механизм утратил свою силу и вряд ли может быть восстановлен.
По словам Келли Крафт, американские власти не допустят, чтобы астанинский формат в будущем мог быть использован для формирования нового соглашения о перемирии.
При этом она от лица Госдепа и руководства США выразила осуждение в связи с гибелью турецких военнослужащих в Идлибе, подчеркнув, что американские власти поддерживают Анкару.
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