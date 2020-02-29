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На авиарейсе «Москва — Пекин» выявили пассажира с подозрением на коронавирус


29.2.2020 19:43
На авиарейсе «Москва — Пекин» выявили пассажира с подозрением на коронавирусФото: smi2.net

В Пекине выявлен пассажир с подозрением на заражение коронавирусом, информируют российские дипломаты.

Как сообщает пресс-служба посольства РФ в Китае, сведения поступили из аэропорта "Шоуду" в Пекине.

По данным дипмиссии, пассажир, который может оказаться зараженным COVID-2019, прибыл в китайскую столицу из Москвы самолетом российской авиакомпании "Аэрофлот". В посольстве уточнили, что речь идет о рейсе SU204.

Всех пассажиров данного авиарейса и членов экипажа сразу же доставили в медицинское учреждение, где им предстоит пройти тщательное исследование на вероятное инфицирование коронавирусом.

Уточняется, что в самолете находилось в общей сложности тридцать пять россиян - двадцать пассажиров и пятнадцать сотрудников авиакомпании. Представители МИД, которые сейчас поддерживают постоянную связь с компетентными органами Китая и с самими гражданами РФ, заявили о том, что пока ни у кого из сограждан коронавирус не выявили.

Ранее в Минске был выявлен зараженный коронавирусом студент из Ирана. Вместе с молодым человеком в больницу доставили всех, кто мог с ним в последние дни контакировать - учащихся и преподавателей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

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