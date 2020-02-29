|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В столице Белоруссии подтвержден первый случай заболевания коронавирусом
29.2.2020 15:09
Фото: smi2.net
Иранский студент, обучающийся в Минске, был помещен на карантин вместе с несколькими другими учащимися и преподавателями, пишут белорусские СМИ.
Сведения о первом в стране случае заболевания коронавирусом подтвердили в министерстве здравоохранения страны.
В Минздраве пояснили, что 20-летний молодой человек ранее прибыл в Беларусь рейсом из Азербайджана. В Минске он находился с 22 февраля. Сейчас молодой человек и все, кто в последнее время мог с ним контактировать, помещены в карантин.
В белорусском ведомстве подчеркнули, что никаких симптомов у парня практически нет, высокая температура не наблюдается. Однако диагноз был подтвержден в лаборатории.
Ранее в Минске объявили об усилении мер по предотвращению возможного завоза в страну коронавируса. В частности, решение затрагивало лиц, прибывающих из Ирана, Италии и Южной Кореи, где зафиксировано больше всего заразившихся (за пределами Китая).
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|