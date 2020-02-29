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После возвращения из Италии украинку госпитализировали с подозрением на коронавирус
29.2.2020 16:29
Фото: bloknot-novorossiysk.ru
В инфекционную больницу украинского города Ивано-Франковска поместили 63-летнюю женщину, прибывшую из Италии.
Как сообщает информационное агентство "Укринформ", жительница поселка городского типа Делятин провела за рубежом последние полгода.
По словам гендиректора Ивано-Франковской областной клинической больницы Романа Остяка, местная жительница ездила в Италию, где живут ее дочь и внуки. Ранее все они заболели, семейный врач диагностировал у них грипп.
Возвратившись домой, женщина обратилась к врачу с жалобами на высокую температуру. С учетом анамнеза и неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Италии было принято решение о более тщательном обследовании пациентки в условиях стационара.
На данный момент у женщины диагностировали двустороннюю пневмонию, одновременно направив анализы на наличие коронавируса в Киев.
Ранее в Тегеране заявили о том, что прикладывают все усилия, чтобы быстро победить вспышку коронавируса, от которого скончались уже десятки иранцев.
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