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Глава Минздрава Ирана пообещал быстро подавить вспышку коронавируса
29.2.2020 15:53
Фото: vk.com
Тегеран наилучшим образом сможет справиться с ситуацией со смертельным коронавирусом, унесшем уже жизни десятков жителей Ирана.
Об этом заявил глава министерства здравоохранения страны Саид Намаки.
По словам министра, которые приводит сегодня иранское агентство Mehr News, Тегеран сможет удивить мир своими способами борьбы с новой вспышкой вируса. Об этом Саид Намаки писал лидеру Исламской революции аятолле сейеду Али Хаменеи.
В своем послании Намаки заявил, что в Иране сейчас объединились все правительственные ведомства, чтобы эффективно бороться с новой инфекцией. Каждый день проводятся совместные консультации, в ходе которых вырабатываются методы и обсуждаются меры по скорейшей ликвидации вспышки коронавируса.
Ранее в Беларуси подтвердили первый случай заражения коронавирусом - заболевание было выявлено у 20-летнего из Ирана. Несколько дней назад он прилетел в Минск на учебу рейсом из Баку.
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