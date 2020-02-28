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До трех человек возросло число погибших на банной вечеринке в Москве
15:28
Фото: mk.ru
Столичные экстренные службы подтвердили сведения о смерти мужа блогера Екатерины Диденко, которая отмечала день рождения в банном комплексе.
Ранее появилась информация о том, что два человека погибли от ожогов сухим льдом, который поместили в бассейн во время вечеринки.
По уточненным данным, жертвами ЧП в банном комплексе в Москве, где в бассейн попали около 30 кг сухого льда, стали три человека. Об этом передает ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах.
Следственный комитет России (СКР) уже возбудил уголовное дело по факту гибели гостей вечеринки. Праздник организовывала Екатерина Диденко. Как стало известно, два человека от химических ожогов скончались на месте. Позже умер супруг именинницы. Валентина Диденко доставили в реанимацию, однако врачам не удалось его спасти. В больнице на данный момент остаются еще четверо пострадавших.
ЧП случилось накануне вечером, когда в банном клубе, расположенном в Коломенском проезде, праздновала свой день рождения популярный блогер Екатерина Диденко, на страницу которой подписано более миллиона человек. По версии следствия, семь человек отравились и получили химические ожоги, забравшись в бассейн, куда для создания эффекта тумана поместили около 30 кг сухого льда.
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