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Иглесиас и Курникова назвали дочь русским именем
07:17
Фото: davydov.in
Для новорожденной младшей дочери счастливые родители выбрали русское имя – Маша (не Мария).
Об этом испанский певец Энрике Иглесиас рассказал порталу "Лента.ру".
По словам певца, имя для девочки выбирала Анна, а отец поддержал супруг - оно ему понравилось.
Энрике Иглесиас добавил, что учит русский язык и даже способен понемногу на нем объясняться, благодаря супруге. Дома они обычно используют смесь сразу трех языков: испанского, русского и английского, пояснил певец.
Артист также сообщил, что они с Анной третьего ребенка не планировали специально. По словам звезды, все произошло само собой, и теперь он совершенно счастлив.
Ранее сообщалось о том, что в семье российской теннисистки Анны Курниковой и испанского певца Энрике Иглесиас родился третий ребенок. Радостным известием поделился брат 44-летнего артиста. Предположительно, девочка появилась на свет 10 февраля.
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