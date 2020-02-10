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Курникова и Иглесиас вновь стали родителями
11:12
Фото: vk.com
В семье российской теннисистки Анны Курниковой и испанского певца Энрике Иглесиас родился третий ребенок.
Как передает The Daily Mail, радостным известием поделился брат артиста.
О пополнении в семье 38-летней Анны Курниковой и 44-летнего Энрике Иглесиаса рассказал брат артиста. Хулио Иглесиас-младший заговорил об этом во время эфира на чилийской радиостанции.
Когда брату певца был задан вопрос о том, когда он вновь станет дядей, тот признался, что это уже случилось. От каких-либо других комментариев по этому поводу, включая пол и имя малыша, Хулио Иглесиас-младший предпочел воздержаться, пояснив, что это секрет. Родственник звезды лишь отметил, что у его брата уже "трое детей, он очень счастлив".
Предположительно, ребенок появился на свет накануне, 10 февраля.
Ранее у Анны и Энрике уже появились на свет близнецы — девочка и мальчик. В декабре прошлого года Люси и Николас отпраздновали свое двухлетие.
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