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Уставший от безденежья житель Липецка пытался убить жену и детей
28.2.2020 23:39
Фото: cod11.ru
Мужчина 1984 г.р. во время семейной ссоры убил 4-летнюю дочь и нанес ранения второму ребенку, а также жене, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
По факту ЧП уже возбудили уголовное дело.
Следственные органы Липецкой области возбудили уголовное дело после гибели двух человек и ранения женщины и ребенка, пояснили в ведомстве. Сигнал в правоохранительные органы поступил от пострадавшей женщины. Местная жительница 1983 г.р. сообщала о том, что подверглась вооруженному нападению со стороны супруга. Кроме того, мужчина ранил ножом детей четырех и одиннадцати лет.
Полицейские, прибывшие к месту ЧП, обнаружили в квартире тело младшей из девочек. Второго ребенка вместе с матерью доставили в больницу. Позже у дома, в котором проживала семья, правоохранители нашли труп главы семейства. Предположительно, напав на близких, он пытался поджечь квартиру, а потом нанес себе смертельное ранение.
Отмечается, что пострадавшая женщина работала мировым судьей. Сейчас он находится в реанимации, как и ее старшая дочь. Девочка в результате ЧП получила множественные ножевые ранения, в том числе, проникающие. Врачи уже провели экстренную операцию.
В СМИ появились сообщения о том, что незадолго до ЧП мужчина жаловался на безденежье и проблемы, связанные с работой.
В ходе начатой проверки установлено, что семейство характеризовалась соседями исключительно с положительной стороны. В поле зрения каких-либо служб или полиции ни родители, ни дети в прошлом никогда не попадали.
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