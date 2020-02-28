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ВОЗ: пациенты с COVID-19 зарегистрированы в 46 странах
28.2.2020 23:15
Фото: livejournal.com
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о том, что зараженные коронавирусом пациенты были выявлены на территории сорока шести стран мира.
За пределами материкового Китая общее количество заболевших достигло 3664 человек.
По данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения в Китае начинает постепенно снижаться. Однако за пределами КНР темпы распространения заболевания растут - скончались уже пятьдесят семь человек.
Как пишет гонконгская газета South China Morning Post, с начала вспышки общее число инфицированных в мире, включая Китай, составило уже более 87 тыс. человек. 2814 из них умерли от осложнений пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.
Ранее стало известно о смерти в Японии туриста из Великобритании, у которого COVID-19 был диагностирован после путешествия на лайнере Diamond Princess.
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