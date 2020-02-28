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В Японии скончался британец с «карантинного» лайнера
28.2.2020 22:42
Фото: vk.com
Японским медикам не удалось спасти подданного Великобритании, который заразился новым типом коронавируса во время путешествия на круизном лайнере Diamond Princess.
Мужчину не удалось эвакуировать вместе с соотечественниками, так как к тому моменту у него уже был подтвержден диагноз.
Турист из Великобритании стал уже шестым скончавшимся пассажиром "карантинного" судна, две недели простоявшего у берегов Японии. В ходе проводившейся на корабле проверки было выявлено более семисот человек - отдыхающих и членов экипажа, зараженнных коронавирусом COVID-19.
Ранее власти Саудовской Аравии на время запретили въезд паломникам. Руководство страны пошло на такие меры в рамках борьбы с возможным завозом в страну коронавируса, способного вызвать смертельно опасную пневмонию.
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