|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Новосибирском в дорожной аварии погиб ребенок
28.2.2020 23:00
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Новосибирской области приступили к установлению обстоятельств смертельного ДТП, в котором погибла 12-летняя девочка, еще два человека травмированы.
Трагедия произошла на 271-м километре трассы К-17Р.
По предварительным данным, авария случилась на территории Краснозерского района Новосибирской области. При неустановленных пока обстоятельствах "Газель" съехала с проезжей части и оказалась в правом кювете.
После ДТП в медицинское учреждение были экстренно госпитализированы две женщины и 12-летняя девочка. Несмотря на все усилия медиков, ребенок от полученных травм скончался.
Ранее в Кузбассе пять человек стали жертвами ДТП с участием "Газели" и иномарки.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|