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Жителя Сахалина приговорили к двум годам за умышленное заражение ВИЧ подростка
28.2.2020 13:30
Фото: hibiny.com
21-летнего жителя города Корсаков признали виновным в умышленном заражении ВИЧ 16-летней девочки.
Преступление было совершено в прошлом году, сообщается на официальном сайте регионального СУ СКР.
В ходе расследования этого уголовного дела и суда было установлено, что молодой человек знал о своем ВИЧ-положительном статусе. Однако он не стал говорить про это несовершеннолетней девушке, с которой неоднократно вступал в интимные отношения. В результате у школьницы спустя некоторое время был диагностирован ВИЧ.
Суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде двух лет лишения свободы. Отбывать срок ему предстоит в исправительной колонии общего режима.
Ранее Комиссия по гендерному равенству ЮАР выяснила, что в государственных больницах страны десятки ВИЧ-инфицированных женщин были стерилизованы без их согласия или были вынуждены согласиться на процедуру непосредственно перед родами.
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