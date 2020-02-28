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Пласидо Доминго принес извинения женщинам, обвинявшими его в домогательствах
28.2.2020 05:39
Фото: vk.com
Всемирно известный испанский оперный певец Пласидо Доминго обратился к женщинам, которые ранее обвинили его в сексуальных домогательствах, передает "Би-би-си". Исполнитель попросил прощения за страдания, которые им пришлось пережить в прошлом.
В своем заявлении 79-летний Пласидо Доминго выражал готовность в полной мере нести ответственность за собственные действия. Отмечается, что обращение опубликовали вскоре после того, как профсоюз оперных певцов Соединенных Штатов начал свое расследование произошедшего.
С обвинениями в адрес Доминго успели выступить уже двадцать женщин. По их словам, певец склонял жертв к близким отношениям. Тех, кто решался ему отказать, он запугивал. Сам исполнитель все обвинения такого рода ранее решительно отверг.
Напомним, несколько дней назад скандально известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна признали виновным по двум пунктам, связанным с насилием.
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