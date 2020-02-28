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В Биробиджане проводится прокурорская проверка по факту убийства рыси


28.2.2020 04:00
В Биробиджане проводится прокурорская проверка по факту убийства рысиФото: zoozoo.hu

По итогам проверки прокуратура даст оценку действиям полицейского, который застрелил дикого хищника, оказавшегося на одной из улиц города Биробиджана.

Как информирует надзорное ведомство Еврейской автономной области, убийство рыси вызвало в регионе большой общественный резонанс.

После многочисленных публикаций в прессе и социальных сетях было принято решение о начале прокурорской проверки.

По предварительным данным, сотрудник полиции, применив табельное оружие, застрелил рысь. В тот момент дикое животное находилось неподалеку от технологического техникума, расположенного на улице Набережной, указано в сообщении ведомства.

Материалы для правовой оценки действий полицейского позже направят в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Автор: Злата Богатова

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