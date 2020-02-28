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В Биробиджане проводится прокурорская проверка по факту убийства рыси
28.2.2020 04:00
Фото: zoozoo.hu
По итогам проверки прокуратура даст оценку действиям полицейского, который застрелил дикого хищника, оказавшегося на одной из улиц города Биробиджана.
Как информирует надзорное ведомство Еврейской автономной области, убийство рыси вызвало в регионе большой общественный резонанс.
После многочисленных публикаций в прессе и социальных сетях было принято решение о начале прокурорской проверки.
По предварительным данным, сотрудник полиции, применив табельное оружие, застрелил рысь. В тот момент дикое животное находилось неподалеку от технологического техникума, расположенного на улице Набережной, указано в сообщении ведомства.
Материалы для правовой оценки действий полицейского позже направят в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
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