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В Италии растет число заразившихся COVID-19, скончались 12 человек
26.2.2020 22:08
Фото: vk.com
В Италии коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили уже у четырехсот человек, передают зарубежные СМИ.
Наибольшее количество пациентов зафиксировано на территории Ломбардии.
Как рассказали представители департамента гражданской защиты страны, на сегодняшний день в Италии коронавирус нового типа официально подтвержден у четырехсот человек. Наибольшее количество пациентов зафиксировано на территории Ломбардии.
Со ссылкой на данные медиков уточняется, что к настоящему времени уже выздоровели несколько человек. В их числе - итальянец, ранее вывезенный из города Уханя в китайской провинции Хубэй, где в конце прошлого года началась вспышка COVID-19. Больницу также покинули супруги, которым пришлось лечиться в одной из клиник Рима на протяжении целого месяца.
Согласно официальным сведениям, в Италии жертвами коронавируса стали уже двенадцать человек. Состояние девятнадцати пациентов врачи оценивают как тяжелое.
Ранее власти России из-за угрозы распространения коронавируса приостановили авиасообщение с Южной Кореей. Вынужденные ограничительные меры также коснулись граждан Ирана, где растет число заболевших COVID-19.
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