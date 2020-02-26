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В Италии растет число заразившихся COVID-19, скончались 12 человек


26.2.2020 22:08
В Италии растет число заразившихся COVID-19, скончались 12 человек Фото: vk.com

В Италии коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили уже у четырехсот человек, передают зарубежные СМИ.

Наибольшее количество пациентов зафиксировано на территории Ломбардии.

Как рассказали представители департамента гражданской защиты страны, на сегодняшний день в Италии коронавирус нового типа официально подтвержден у четырехсот человек. Наибольшее количество пациентов зафиксировано на территории Ломбардии.

Со ссылкой на данные медиков уточняется, что к настоящему времени уже выздоровели несколько человек. В их числе - итальянец, ранее вывезенный из города Уханя в китайской провинции Хубэй, где в конце прошлого года началась вспышка COVID-19. Больницу также покинули супруги, которым пришлось лечиться в одной из клиник Рима на протяжении целого месяца.

Согласно официальным сведениям, в Италии жертвами коронавируса стали уже двенадцать человек. Состояние девятнадцати пациентов врачи оценивают как тяжелое.

Ранее власти России из-за угрозы распространения коронавируса приостановили авиасообщение с Южной Кореей. Вынужденные ограничительные меры также коснулись граждан Ирана, где растет число заболевших COVID-19.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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