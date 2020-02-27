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В Рязани к 125-летию Есенина издадут карту поездок поэта по США
27.2.2020 14:25
Фото: quizzclub.com
Предполагается, что издание содержать иллюстрированный альбом-буклет, фотоснимки и комплект географических карт 1920-х годов, передает ТАСС. О планах публикации карты путешествий Сергея Есенина и танцовщицы Айседоры Дункан сообщила научный руководитель научного центра поэта, профессор Ольга Воронова.
В Рязани к 125-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина, которое будут отмечать 3 октября этого года, готовят к изданию подробное описание маршрутов литератора, а также географические карты и современный путеводитель. Предполагается подготовить и соответствующие мультимедийные материалы.
Работу над масштабным проектом "Всемирная карта есенинских мест. Европейский вектор", который был посвящен путешествиям литератора по пяти государствам и десяткам городов Западной Европы, еще в 2017 году окончили в Рязанском госуниверситете им. Есенина.
Сергей Есенин провел в Соединенных Штатах около четырех месяцев. В период с октября 1922 года по февраль 1923 года русский поэт успел посетить полтора десятка городов, преимущественно, на восточном побережье страны. Кроме того, он принимал участие в зарубежном турне Айседоры Дункан. Поездка повлияла на творчество Есенина, который позже создал публицистический очерк "Железный Миргород". Немало впечатлений поэт включил и свое произведение "Страна негодяев", напомнила Ольга Воронова.
Ранее сообщалось о подготовке торжественных мероприятий к 150-летию Ивана Бунина в Тульской области. Программа будет включать выставки, подготовленные в различных культурных учреждениях, а ключевыми событиями станут запланированный на 7 июня праздник "К Буниным в Ефремов" и намеченная на осень экспозиция в Региональном библиотечно-информационном комплексе.
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