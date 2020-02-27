ИнтерНовости - новости в стране и мире
ВОЗ: Количество новых заражений COVID-19 вне КНР впервые превысило показатели в Китае
ВОЗ: Количество новых заражений COVID-19 вне КНР впервые превысило показатели в Китае
В столице Колумбии для разгона студентов применили водометы и слезоточивый газ
В столице Колумбии для разгона студентов применили водометы и слезоточивый газ
РФ из-за коронавируса приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей
РФ из-за коронавируса приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин собирается обсудить ситуацию в Идлибе «лицом к лицу» с ЭрдоганомПутин собирается обсудить ситуацию в Идлибе «лицом к лицу» с Эрдоганом
ВОЗ дала оценку действиям Москвы в борьбе с коронавирусомВОЗ дала оценку действиям Москвы в борьбе с коронавирусом
После протеста белорусов IBU аннулировал результат норвежцев в смешанной эстафете на ЧЕПосле протеста белорусов IBU аннулировал результат норвежцев в смешанной эстафете на ЧЕ
В Идлибе турецкие военные обстреливают самолеты ВКС России В Идлибе турецкие военные обстреливают самолеты ВКС России
В Рязани к 125-летию Есенина издадут карту поездок поэта по СШАВ Рязани к 125-летию Есенина издадут карту поездок поэта по США

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

В лабиринте огнедышащей love. Глава 18В лабиринте огнедышащей love. Глава 18
В лабиринте огнедышащей love. Глава 16В лабиринте огнедышащей love. Глава 16
В лабиринте огнедышащей love. Глава 15В лабиринте огнедышащей love. Глава 15
В лабиринте огнедышащей love. Глава 11В лабиринте огнедышащей love. Глава 11
Конкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Рязани к 125-летию Есенина издадут карту поездок поэта по США


27.2.2020 14:25
В Рязани к 125-летию Есенина издадут карту поездок поэта по СШАФото: quizzclub.com

Предполагается, что издание содержать иллюстрированный альбом-буклет, фотоснимки и комплект географических карт 1920-х годов, передает ТАСС. О планах публикации карты путешествий Сергея Есенина и танцовщицы Айседоры Дункан сообщила научный руководитель научного центра поэта, профессор Ольга Воронова.

В Рязани к 125-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина, которое будут отмечать 3 октября этого года, готовят к изданию подробное описание маршрутов литератора, а также географические карты и современный путеводитель. Предполагается подготовить и соответствующие мультимедийные материалы.

Работу над масштабным проектом "Всемирная карта есенинских мест. Европейский вектор", который был посвящен путешествиям литератора по пяти государствам и десяткам городов Западной Европы, еще в 2017 году окончили в Рязанском госуниверситете им. Есенина.

Сергей Есенин провел в Соединенных Штатах около четырех месяцев. В период с октября 1922 года по февраль 1923 года русский поэт успел посетить полтора десятка городов, преимущественно, на восточном побережье страны. Кроме того, он принимал участие в зарубежном турне Айседоры Дункан. Поездка повлияла на творчество Есенина, который позже создал публицистический очерк "Железный Миргород". Немало впечатлений поэт включил и свое произведение "Страна негодяев", напомнила Ольга Воронова.

Ранее сообщалось о подготовке торжественных мероприятий к 150-летию Ивана Бунина в Тульской области. Программа будет включать выставки, подготовленные в различных культурных учреждениях, а ключевыми событиями станут запланированный на 7 июня праздник "К Буниным в Ефремов" и намеченная на осень экспозиция в Региональном библиотечно-информационном комплексе.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 137

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
  

Популярное

В Мексике пропала 15-летняя россиянкаВ Мексике пропала 15-летняя россиянка
Власти Челябинска оплатят похороны убитого подросткаВласти Челябинска оплатят похороны убитого подростка
Шарапова объявила, что прощается с теннисомШарапова объявила, что прощается с теннисом
В Москве три человека пострадали в драке со стрельбойВ Москве три человека пострадали в драке со стрельбой
Российский биатлонист Логинов отказался от участия в масс-старте ЧМРоссийский биатлонист Логинов отказался от участия в масс-старте ЧМ

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 970


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru