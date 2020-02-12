ИнтерНовости - новости в стране и мире
Эрдоган требует от Дамаска к концу февраля вывести войска из Идлибской зоны
Эрдоган требует от Дамаска к концу февраля вывести войска из Идлибской зоны
Турция ответила огнем на гибель своих военных в Идлибе
Турция ответила огнем на гибель своих военных в Идлибе
В провинции Хубэй за сутки скончались более 100 человек
В провинции Хубэй за сутки скончались более 100 человек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Тюмени уволен следователь, отмечавший повышение под блатной жаргонВ Тюмени уволен следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон
Экс-глава управления ФСИН погиб в зале суда после оглашения приговораЭкс-глава управления ФСИН погиб в зале суда после оглашения приговора
Эрдоган требует от Дамаска к концу февраля вывести войска из Идлибской зоныЭрдоган требует от Дамаска к концу февраля вывести войска из Идлибской зоны
Супруга Валерия Когана продает за $45 млн апартаменты на МанхэттенеСупруга Валерия Когана продает за $45 млн апартаменты на Манхэттене
В Тульской области пройдут торжества к 150-летию БунинаВ Тульской области пройдут торжества к 150-летию Бунина

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

В лабиринте огнедышащей love. Глава 16В лабиринте огнедышащей love. Глава 16
В лабиринте огнедышащей love. Глава 15В лабиринте огнедышащей love. Глава 15
В лабиринте огнедышащей love. Глава 11В лабиринте огнедышащей love. Глава 11
Конкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ru
В лабиринте огнедышащей love. Глава 10В лабиринте огнедышащей love. Глава 10

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Тульской области пройдут торжества к 150-летию Бунина


12.2.2020 11:53
Дом-музей писателя в ЕфремовеФото: bunin-lit.ru
Дом-музей писателя в Ефремове

Руководство Тульской области запланировало целый ряд мероприятий, посвященных 150-летнему юбилею выдающегося писателя Ивана Бунина.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как заявила министр культуры области Татьяна Рыбкина, к знаменательной дате будет отреставрирован мемориальный дом-музей в Ефремове. Восстановительные работы ведутся в нем за счет средств регионального бюджета. К юбилею писателя также предполагается создать модельную муниципальную библиотеку. По данным пресс-службы облправительства, она появится на базе Ефремовской центральной районной библиотеки.

Программа памятных мероприятий будет включать выставки, подготовленные в различных культурных учреждениях. Ключевыми событиями, сообщают власти Тульской области, станут запланированный на 7 июня праздник "К Буниным в Ефремов" и намеченная на осень экспозиция в Региональном библиотечно-информационном комплексе.

Расположенный под Тулой дом-музей Ивана Бунина является единственным в нашей стране сохранившимся зданием, где в период до Октябрьской революции 1917 года проживала семья литератора. Действующая в музее экспозиция позволяет получить представление о том, как выглядели прихожая, кабинет, большая и малая гостиные и другие комнаты в доме семьи Буниных.

Ранее стало известно о планах властей Молдовы провести ремонт дома-музея Александра Пушкина в Кишиневе.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 235

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
  

Популярное

В Москве мошенница вынесла из квартиры пенсионерки 1,5 млн рублейВ Москве мошенница вынесла из квартиры пенсионерки 1,5 млн рублей
Бывший президент Польши высмеял требования к России о репарацияхБывший президент Польши высмеял требования к России о репарациях
Под Челябинском из-за протестов жителей закрывают карантинный пунктПод Челябинском из-за протестов жителей закрывают карантинный пункт
Джефф Монсон будет сдавать ЕГЭ в ПодмосковьеДжефф Монсон будет сдавать ЕГЭ в Подмосковье
Экс-глава управления ФСИН погиб в зале суда после оглашения приговораЭкс-глава управления ФСИН погиб в зале суда после оглашения приговора

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 965


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru