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В Тульской области пройдут торжества к 150-летию Бунина
12.2.2020 11:53
Фото: bunin-lit.ru
Дом-музей писателя в Ефремове
Руководство Тульской области запланировало целый ряд мероприятий, посвященных 150-летнему юбилею выдающегося писателя Ивана Бунина.
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как заявила министр культуры области Татьяна Рыбкина, к знаменательной дате будет отреставрирован мемориальный дом-музей в Ефремове. Восстановительные работы ведутся в нем за счет средств регионального бюджета. К юбилею писателя также предполагается создать модельную муниципальную библиотеку. По данным пресс-службы облправительства, она появится на базе Ефремовской центральной районной библиотеки.
Программа памятных мероприятий будет включать выставки, подготовленные в различных культурных учреждениях. Ключевыми событиями, сообщают власти Тульской области, станут запланированный на 7 июня праздник "К Буниным в Ефремов" и намеченная на осень экспозиция в Региональном библиотечно-информационном комплексе.
Расположенный под Тулой дом-музей Ивана Бунина является единственным в нашей стране сохранившимся зданием, где в период до Октябрьской революции 1917 года проживала семья литератора. Действующая в музее экспозиция позволяет получить представление о том, как выглядели прихожая, кабинет, большая и малая гостиные и другие комнаты в доме семьи Буниных.
Ранее стало известно о планах властей Молдовы провести ремонт дома-музея Александра Пушкина в Кишиневе.
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