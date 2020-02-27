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В Сочи из-за непогоды приостановили поиски детей, унесенных в море


27.2.2020 13:20
В Сочи из-за непогоды приостановили поиски детей, унесенных в мореФото: vistanews.ru

Поиски унесенных течением детей близ Сочи пришлось приостановить из-за плохой погоды, передает агентство "Интерфакс".

Со ссылкой на пресс-службу МЧС России уточняется, что поисковая операция в акватории будет возобновлена при первой возможности.

Ранее в российских СМИ появились публикации о том, что суда МЧС продолжали поиски мальчиков, унесенных течением в море, после наступления темного времени суток.

Помимо обследования акватории, поиск детей активно ведется на береговой линии. По официальным данным, осмотрено уже свыше пятидесяти километров.

ЧП случилось в минувший вторник, 25 февраля. Примерно в 19:20 по местному времени в море потоком воды унесло двух школьников. Восьмиклассники сочинских школ были смыты волнами, поднявшимися в считанные секунды - судя по кадрам, которые позже опубликовали в Сети невольные очевидцы трагедии.

По факту случившегося следственные органы Краснодарского края уже возбудили уголовное дело.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 144

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