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В Сочи из-за непогоды приостановили поиски детей, унесенных в море
27.2.2020 13:20
Фото: vistanews.ru
Поиски унесенных течением детей близ Сочи пришлось приостановить из-за плохой погоды, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на пресс-службу МЧС России уточняется, что поисковая операция в акватории будет возобновлена при первой возможности.
Ранее в российских СМИ появились публикации о том, что суда МЧС продолжали поиски мальчиков, унесенных течением в море, после наступления темного времени суток.
Помимо обследования акватории, поиск детей активно ведется на береговой линии. По официальным данным, осмотрено уже свыше пятидесяти километров.
ЧП случилось в минувший вторник, 25 февраля. Примерно в 19:20 по местному времени в море потоком воды унесло двух школьников. Восьмиклассники сочинских школ были смыты волнами, поднявшимися в считанные секунды - судя по кадрам, которые позже опубликовали в Сети невольные очевидцы трагедии.
По факту случившегося следственные органы Краснодарского края уже возбудили уголовное дело.
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