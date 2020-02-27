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В Индии найдены стоянки переживших «конец света» древних людей
27.2.2020 12:56
Фото: cod33.ru
Исследователи опровергли появившуюся ранее теорию о том, что более семидесяти тысячелететий назад извержение индонезийского супервулкана могло практически полностью уничтожить человечество, передает ТАСС.
Открытие было сделано в северной части Индии.
Ученым удалось отыскать следы стоянок древних людей, проживавших на территории полуострова Индостан примерно в тот же период, когда случилось извержение расположенного на Суматре супервулкана Тоба. Своими выводами специалисты поделились в статье, которую опубликовал Nature Communications.
По словам одного из соавторов этой работы, профессора Квинслендского университета Криса Кларксона, люди того времени применяли "такие же орудия труда, как и современные им популяции Homo sapiens в Африке". Исследователи обнаруживали подобные артефакты в отложениях, сформировавшихся после извержения супервулкана Тоба. Это свидетельствует о том, что люди смогли пережить природную катастрофу, после чего вновь начали создавать орудия труда.
Ранее ученым удалось выяснить, почему 4200 лет назад прекратила свое существование Аккадская империя. По мнению британских исследователей, первое единое шумерское государство внезапно распалось, когда потеряло запасы воды из-за мощной засухи, которая сопровождалась пылевыми бурями.
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