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Названы причины внезапного исчезновения шумерской цивилизации


06:41
Названы причины внезапного исчезновения шумерской цивилизацииФото: medium.com

Ученым удалось выяснить, почему 4200 лет назад прекратила свое существование Аккадская империя, передает РИА Новости.

По мнению британских исследователей, первое единое шумерское государство внезапно распалось, когда потеряло запасы воды.

Исследование проводилось учеными Оксфордского университета. Подробный отчет британские климатологи опубликовали в журнале PNAS. Как указывается в статье, города Аккадской империи лишились запасов воды по причине мощной засухи, которая сопровождалась пылевыми бурями.

Ученые отмечают, что ранее у них уже возникали предположения о климатической катастрофе, которая разом погубила не только шумеров, но и древнеиндийскую и египетскую цивилизации. Однако никаких доказательств исследователям обнаружить не удавалось. Лишь при изучении сталактитов, которые формировались на протяжении последних пяти тысячелетий на севере Ирана, британские ученые получили необходимые сведения. Отмечается, что сталактиты были взяты в пещере Голь-и-Зард, которая находится близ города Демавенда.

Напомним, не так давно эксперты смогли назвать наихудший год в истории человечества. Ученым также удалось выяснить причины аномалии, последствия которой наблюдались в течение полутора лет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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