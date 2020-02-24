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В Коми начали надевать спутниковые ошейники на диких северных оленей
24.2.2020 15:45
Фото: wordpress.com
Проект совместно реализуется Печоро-Илычским биосферным заповедником, Всемирным фондом охраны дикой природы (WWF) и национальным парком "Югыд Ва", передает агентство "Интерфакс".
Специалисты будут исследовать популяции оленя при помощи спутниковых ошейников, которые уже начали одевать на животных.
Предполагается, что устройства дадут возможность сделать выводы о сезонных перемещениях северных оленей, расположению их мест отдыха, особенностях кормления и размножения, а также причинах гибели.
Кроме того, исследователи надеются разработать меры по сохранению и восстановлению численности лесного подвида северного оленя вблизи южной границы его ареала, отмечает пресс-служба Печоро-Илычского биосферного заповедника.
Сейчас специалисты проводят тропление и устанавливают места концентрации оленей. Деятельность весьма осложняется из-за резкого потепления и волки, которые преследуют животных. Но участники проекта выражают надежду на преодоление трудностей и успешное завершение этой фазы работы, после чего они смогут приступить к получению и анализу данных.
Напомним, год назад специальные ошейники с чипом ученые надевали на белых медведей, нашествие которых было зафиксировано на Новой Земле.
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