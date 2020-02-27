|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Число стран, запретивших въезд гражданам Южной Кореи, возросло до 30
27.2.2020 12:15
Фото: kapital.kz
На сегодняшний день власти тридцати стран мира объявили об ограничениях на въезд южнокорейцам и иностранцам, которые побывали на территории этого государства.
Об этом сегодня передает KBS со ссылкой на источники в МИД Южной Кореи.
Как стало известно от представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства, полный запрет на посещение на текущий момент ввели власти семнадцати государств и регионов. В тринадцати приняли решение о существенном ужесточении карантинного контроля.
В частности, японское руководство вслед за Вьетнамом и Сингапуром объявило об ограничении въезда для лиц, которые находились в последнее время в городе Тэгу и провинции Кенсан-Пукто - там был зафиксирован один из очагов вспышки коронавируса.
В Таджикистане, где было решено усилить карантинные мероприятия, помещают в специальные стационары всех, кто прибывает в страну из Китая, Южной Кореи и Японии.
Накануне, 26 февраля, авиасообщение с Южной Кореей приостановила Россия.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|