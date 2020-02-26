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В День ССО Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков


07:19
В День ССО Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиковФото: кадр видео с youtube.com

Российское Министерство обороны опубликовало видеоматериал, на кадрах которого запечатлены ликвидирующие боевиков сотрудники Сил специальных операций (ССО).

Продолжительность этого ролика составляет ровно тридцать секунд.

Как передает РИА Новости, видеоматериал представляет собой нарезку нескольких специальных операций. В частности, на этой записи можно увидеть бойцов ССО, которые нейтрализуют злоумышленников из снайперских винтовок. Момент ликвидации боевиков был запечатлен через прицел с прибором ночного видения.

Кроме того, на представленных кадрах силовики уничтожают автомобиль с террористами, поразив объект из гранатомета.

Обстоятельства операций, во время которых велись эти съемки, при публикации не уточнялись, отмечает агентство.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 167

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