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В Поморье в подсобке магазина найдены мертвыми трое мужчин
26.2.2020 04:29
Фото: megatyumen.ru
Предположительно, молодые люди отравились неизвестным веществом.
О случившемся рассказывается на сайте регионального СУ СКР.
Как стало известно, ЧП случилось в подсобном помещении одного из магазинов Вельска, который специализируется на продаже автозапчастей. Там были найдены тела трех мужчин - 25-летнего менеджера по продажам и двух его приятелей, 20 и 24 лет.
Внешних признаков, которые бы могли свидетельствовать о смерти насильственного характера, эксперты не выявили.
Отмечается, что с места происшествия правоохранители изъяли стопки и бутылки с остатками жидкости. Кроме того, там был найден полимерный пакет, внутри которого находились некие кристаллы белого цвета.
Состав вещества, которым могли отравиться молодые люди, сейчас пытаются установить специалисты. Проводится доследственная проверка, по ее итогам позднее будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, пояснили в ведомстве.
Ранее под Пензой в жилом доме четыре человека погибли от отравления угарным газом. Тела трех мужчин и женщины обнаружили в двух квартирах - четвертого и пятого этажей.
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