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Под Пензой в жилом доме четыре человека погибли от отравления угарным газом
25.2.2020 15:32
Фото: vk.com
Трагический инцидент случился в многоэтажном доме, расположенном в населенном пункте Чемодановка, передают региональные СМИ. По факту гибели четырех человек следственные органы Бессоновского межрайонного следственного отдела уже приняли решение о возбуждении уголовного дела.
Предположительно, причиной смерти трех жителей поселка могло стать отравление угарным газом, указано на официальном сайте регионального СУ СКР.
ЧП случилось вечером минувшего понедельника, 24 февраля, в одном из жилых домов по улице Фабричной. Сначала в квартире, расположенной на 4-м этаже, нашли мертвыми двух мужчин 1982 и 1983 г.р. Спустя некоторое время в квартире этажом выше были обнаружены тела погибших женщины и мужчины, соответственно 1961 и 1994 г.р.
Никаких следов, которые могли бы указывать на насильственный характер смерти из-за телесных повреждений эксперты не выявили.
После случившегося в доме был отключен газ, пояснили в ГУ МЧС России по Пензенской области. К мероприятиям по обеспечению безопасности жильцов дома, где погибли четыре человека, привлечены специалисты газовой службы.
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