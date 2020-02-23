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Женская сеть myJulia.ru
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Жена Овечкина сообщила о второй беременности
14:09
Фото: rt.com
Супруга нападающего хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина рассказала о том, что вновь собирается стать матерью.
Анастасия Шубская поделилась радостным известием в своем Instagram.
Написав на своей странице: "Мы очень тебя ждем", супруга хоккеиста сопроводила публикацию семейным фотоснимком.
Сейчас в семье Александра Овечкина подрастает сын Сергей, который появился на свет в 2018 году.
Ранее американский телевизионный канал ESPN подготовил рейтинг самых лучших голов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Первую строчку составители этого списка отдали броску нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина во время матча с "Финиксом", состоявшегося 16 января 2006 года.
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