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Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ
13.2.2020 00:22
Фото: s5o.ru
Американский телевизионный канал ESPN подготовил рейтинг самых лучших голов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Как указано на портале НХЛ, первую строчку составители этого списка отдали броску нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина.
Гол был забит во время матча с "Финиксом", который проводился 16 января 2006 года. Россиянину тогда удалось подхватить шайбу в средней зоне, после чего он помчался вместе с ней вдоль правого борта. Сместившись к центру, Александр Овечкин пытался обыграть защитника и упал. Не упустив при этом шайбу, хоккеист быстро перевернулся на спину и забросил ее в створ мимо вратаря.
Та встреча завершилась победой "Вашингтона" со счетом 6:1. Через одиннадцать лет в НХЛ признали гол, забитый в январе 2006 года Овечкиным, одним из наиболее ярких в истории лиги.
На сегодняшний день на счету Овечкина уже 698 голов в НХЛ.
Над составлением рейтинга работали ведущие американские журналисты, которые освещают игры НХЛ.
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