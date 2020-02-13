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Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ


13.2.2020 00:22
Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛФото: s5o.ru

Американский телевизионный канал ESPN подготовил рейтинг самых лучших голов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как указано на портале НХЛ, первую строчку составители этого списка отдали броску нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина.

Гол был забит во время матча с "Финиксом", который проводился 16 января 2006 года. Россиянину тогда удалось подхватить шайбу в средней зоне, после чего он помчался вместе с ней вдоль правого борта. Сместившись к центру, Александр Овечкин пытался обыграть защитника и упал. Не упустив при этом шайбу, хоккеист быстро перевернулся на спину и забросил ее в створ мимо вратаря.

Та встреча завершилась победой "Вашингтона" со счетом 6:1. Через одиннадцать лет в НХЛ признали гол, забитый в январе 2006 года Овечкиным, одним из наиболее ярких в истории лиги.

На сегодняшний день на счету Овечкина уже 698 голов в НХЛ.

Над составлением рейтинга работали ведущие американские журналисты, которые освещают игры НХЛ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 138

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