|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Китае создали вакцину против Covid-2019
15:21
Фото: vk.com
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил о создании вакцины против коронавирусной инфекции Covid-2019.
Как заявил иностранный дипломат, в Пекине уверены в скором завершении эпидемии.
По словам китайского посла, в большинстве провинций КНР уже в течение 18 дней подряд фиксируется снижение количества случаев заражения. В эпицентре распространения коронавируса Covid-2019 — провинции Хубэй, еще сохраняются определенные проблемы. Однако на остальной части страны, уверены в Китае, уже скоро восстановится обычный порядок вещей.
Чжан Ханьхуэй также рассказал о лекарствах, которые применяют китайские врачи. В числе препаратов, оказавшихся наиболее эффективными, советская разработка и давно известное средство от малярии, отметил дипломат.
Ранее стало известно о том, что в Южной Корее новым коронавирусом Covid-19 инфицированы уже 433 человека. Число зараженных за день возросло на 229, сообщали местные медики.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|