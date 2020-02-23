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В Турции до девяти человек возросло число жертв землетрясения
23.2.2020 22:42
Фото: vestnikkavkaza.net
Власти турецкой провинции Ван подтвердили сведения о девяти погибших в результате землетрясения, произошедшего на территории Ирана.
Ранее было известно о семи жертвах.
Как передает информационное агентство "Анадолу", все девять погибших - турецкие граждане. По меньшей мере трое жертв стихии - дети.
Количество пострадавших уточняется. Представители Минздрава Турции озвучили предварительные данные о тридцати семи жителях провинции Ван, которые были доставлены в больницы. Состояние девяти человек медики оценивают как критическое.
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на севере Ирана, на расстоянии около 35 км к северо-западу от города Сельмас. По данным специалистов, эпицентр подземных толчков располагался в 6 - 7 км от турецкой границы.
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