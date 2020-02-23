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В Екатеринбурге задержан основатель компании по кибербезопасности Vee Security


23.2.2020 22:04
В Екатеринбурге задержан основатель компании по кибербезопасности Vee SecurityФото: kompromat1.net

Правоохранительные органы уральской столицы задержали Александра Литреева - основателя компании Vee Security, специализирующейся на кибербезопасности.

Молодого человека заподозрили в приобретении и хранении наркотических веществ, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова, который представляет интересы Литреева.

Полиция Екатеринбурга задержала Александра Литреева накануне, 22 февраля, пояснил адвокат Алексей Бушмаков. Уральские правоохранители подоревают основателя компании Vee Security и проекта "Красная кнопка" в приобретении и хранении наркотических веществ (ч. 1 ст. 228 УК РФ), пояснил юрист. Отмечается, что речь может идти об экстази или MDMI.

Сегодня уже состоялся первый допрос. Затем дознаватель направила задержанного в изолятор временного содержания в Екатеринбурге. Предполагается, что завтра Ленинский районный суд примет решение о мере пресечения.

Адвокат Литреева добавил, что его клиент не имеет регистрации на территории России. Проживая со своими родителями в Петербурге, он приехал в Екатеринбург погостить.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 242

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