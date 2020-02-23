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В Москве три человека пострадали в драке со стрельбой
23.2.2020 18:51
Фото: livejournal.com
ЧП случилось накануне вечером на северо-западе российской столицы, передает ТАСС. Сотрудники полиции, прибыв на вызов, смогли остановить конфликт.
Сигнал о драке со стрельбой во 2-м Тушинском проезде поступил в оперативные службы в 22:54, сообщается со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.
По предварительным данным, двое мужчин избивали третьего, после чего он начал стрелять в них из травматического пистолета. В результате один из потерпевших получил ранение головы, а другой - ноги.
Уточняется, что двум пострадавшим медики оказали помощь на месте. Мужчину, который в них стрелял, госпитализировали с серьезными травмами. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
По факту ЧП сейчас проводят проверку правоохранительные органы, в скором времени будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
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