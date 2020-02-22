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Трещины защитили «Джоконду» от разрушения, выяснили ученые
22.2.2020 17:37
Фото: pmo.ee
Как установили специалисты, именно благодаря кракелюрам – мелким трещинкам, появляющимся со временем на панельной живописи, известное полотно сумело достаточно хорошо сохраниться даже в неидеальных условиях, передает ТАСС. Своими выводами исследователи поделились в статье, которую опубликовал научный журнал Heritage Science.
Ученые пришли к заключению о том, что довольно много произведений великих итальянских художников могли сохраниться до нашего времени даже при хранении в "немузейных" условиях благодаря кракелюрам. Так называются мелкие трещины, которые покрывают, в частности, поверхность "Моны Лизы", стабилизируя состояние панельной живописи.
По словам одного из участников исследования, Лукаша Барташа из Института катализа и химии поверхностей (Польша), открытие поможет удешевить системы климат-контроля, которые используются в старых зданиях галерей и музеях с ограниченными финансовыми возможностями.
Осенью прошлого года специалисты заявили о том, что "Джоконда" больше никогда не покинет Лувр из-за ее состояния.
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