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Ученые не подтвердили лабораторное происхождение коронавируса
21.2.2020 08:12
Фото: livejournal.com
Как показали многочисленные анализы генетической структуры возбудителя, этот вирус мог появиться лишь в дикой природе, передает ТАСС.
Ранее китайские биологи предположили, что вспышка коронавируса якобы могла начаться из-за двух лабораторий в Ухане.
Эксперты в области здравоохранения из научных институтов целого ряда стран не смогли подтвердить слухи о том, что коронавирус нового типа якобы мог быть специально синтезирован в какой-либо лаборатории.
Соответствующее заявление ученых опубликовал научный журнал The Lancet. Принимавшие участие в исследованиях специалисты из США, Германии, Нидерландов и других стран подчеркнули, что осуждают "конспирологические теории о неестественном происхождении коронавируса нового типа". Они лишь способствуют распространению страха и предубеждений, препятствующих глобальному сотрудничеству в борьбе с распространением опасного возбудителя.
Ранее китайские ученые обвинили Пекин в сокрытии причины вспышки коронавируса. Как утверждали в своей статье биологи Ботао Сяо и Лэй Сяо, возможным источником коронавируса, который вызывает пневмонию, могли стать две лаборатории в китайском городе Ухань. Специалисты подчеркивали, что руководство КНР осведомлено об этом, однако никаких официальных комментариев по этому поводу еще не последовало.
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