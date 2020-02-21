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В России оправдали священника РПЦ, осужденного ранее в Белоруссии за вербовку проституток
21.2.2020 07:24
Фото: sledcom.ru
Священнослужитель вышел на свободу в результате правовой коллизии, передает агентство "Интерфакс".
После того, как Николай Киреев был осужден в Беларуси, он успел провести в заключении два с половиной года.
Священник Русской православной церкви (РПЦ) Николай Киреев был экстрадирован в Россию летом прошлого года, после двух с половиной лет отбывания наказания в Белоруссии. Жена Киреева ранее решила обратиться к юристу, пытаясь добиться для супруга условно-досрочного освобождения мужа.
Знакомясь с материалами дела, адвокат Эльдар Алиев усмотрел нарушения в решении Всеволожского городского суда, признавшего решение суда Белоруссии законным в рамках процедуры передачи осужденного. В результате была подана апелляционная жалоба с просьбой изменить постановление и прекратить уголовное дело ввиду отсутствия в его действиях уголовного преступления либо уменьшить срок лишения свободы до двух с половиной лет.
В пресс-службе Выборгской епархии РПЦ подтвердили, что Киреев вышел на свободу и пояснили, что белорусские власти предъявляли священнослужителю "ложные обвинения".
Правоохранительные органы Витебска задержали священника из Ленинградской области летом 2017 года. По версии Следственного комитета Беларуси, Киреев был причастен к вербовке "живого товара" - вступив в Сети в переписку с жительницами нескольких городов, он пытался вовлечь их в занятия проституцией.
По материалам уголовного дела, подельницей Киреева являлась 19-летняя гражданка Таджикистана. Девушка должна была сопроводить в Россию двух белорусок. 25-летняя и 29-летняя женщины выразили согласие отправиться "на заработки". Однако их планам помешала милиция.
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