|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Украине закидали камнями автобусы с эвакуированными из Уханя
06:15
Фото: bbend.net
Полицейским пришлось применять силу, чтобы оттеснить митингующих
Автобусы, в которых находились граждане Украины и ряда других стран, все же смогли добраться до санатория, расположенного в Новых Санжарах.
В общей сложности украинский самолет забрал из Уханя 73 человека.
Судя по кадрам, которые были показаны в эфире украинского телевидения, полицейским пришлось применять силу, чтобы отогнать людей от автобусов. В результате эвакуированные из Уханя украинцы и граждане других стран добрались до санатория в Новых Санжарах, где им предстоит пройти двухнедельный карантин.
Сотрудники полиции были вынуждены встать в плотные шеренги, чтобы участники акции протеста не смогли выйти на проезжую часть. В результате были задержаны несколько человек, которые пытались сопротивляться и не выполняли требования силовиков.
После того, как митингующие начали бросаться камнями, в одном из автобусов было разбито стекло. Кроме того, протестующие пытались создавать огненные баррикады у въезда на территорию санатория.
В СМИ также появились сведения о том, что в Новые Санжары на фоне обострившейся обстановки вылетают премьер-министр страны Алексей Гончарук и глава министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая.
Ранее стало известно о смерти двух пожилых пациентов с подозрением на коронавирус в Иране.
По последним официальным данным, число жертв коронавируса в Китае достигло 2118. Как и прежде, наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в центральной провинции Хубэй. В общей сложности в стране заболели более 74,5 тыс. человек.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|