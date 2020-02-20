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На Украине закидали камнями автобусы с эвакуированными из Уханя


06:15
Полицейским пришлось применять силу, чтобы оттеснить митингующихФото: bbend.net
Полицейским пришлось применять силу, чтобы оттеснить митингующих

Автобусы, в которых находились граждане Украины и ряда других стран, все же смогли добраться до санатория, расположенного в Новых Санжарах.

В общей сложности украинский самолет забрал из Уханя 73 человека.

Судя по кадрам, которые были показаны в эфире украинского телевидения, полицейским пришлось применять силу, чтобы отогнать людей от автобусов. В результате эвакуированные из Уханя украинцы и граждане других стран добрались до санатория в Новых Санжарах, где им предстоит пройти двухнедельный карантин.

Сотрудники полиции были вынуждены встать в плотные шеренги, чтобы участники акции протеста не смогли выйти на проезжую часть. В результате были задержаны несколько человек, которые пытались сопротивляться и не выполняли требования силовиков.

После того, как митингующие начали бросаться камнями, в одном из автобусов было разбито стекло. Кроме того, протестующие пытались создавать огненные баррикады у въезда на территорию санатория.

В СМИ также появились сведения о том, что в Новые Санжары на фоне обострившейся обстановки вылетают премьер-министр страны Алексей Гончарук и глава министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Ранее стало известно о смерти двух пожилых пациентов с подозрением на коронавирус в Иране.

По последним официальным данным, число жертв коронавируса в Китае достигло 2118. Как и прежде, наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в центральной провинции Хубэй. В общей сложности в стране заболели более 74,5 тыс. человек.

Автор: Злата Богатова

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