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В Иране скончались два пациента, зараженных коронавирусом
20.2.2020 03:51
Фото: vk.com
Оба летальных случая зарегистрированы в городе Кума, который находится в центре Ирана.
Как заявили представители Минздрава страны, ранее у пациентов выявили симптомы пневмонии, которую вызывает коронавирус нового типа.
Как заявил советник иранского министра здравоохранения и медицинского образования Али Реза Вахабзаде, оба пациента были преклонного возраста. Им оказывалась помощь в одной из больниц города Кумы, но заболевшие скончались.
Представитель ведомства подтвердил, что речь идет об инфицировании коронавирусом, вспышка которого началась в Китае в конце прошлого года.
Ранее официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил о двух случаях подозрения на коронавирус в Куме. До этого на территории страны еще не было пациентов, заразившихся этим заболеванием.
Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым на время приостанавливается въезд граждан Китая на территорию РФ. Запрет вступает в силу с 20 февраля.
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