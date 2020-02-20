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В Иране скончались два пациента, зараженных коронавирусом


20.2.2020 03:51
В Иране скончались два пациента, зараженных коронавирусомФото: vk.com

Оба летальных случая зарегистрированы в городе Кума, который находится в центре Ирана.

Как заявили представители Минздрава страны, ранее у пациентов выявили симптомы пневмонии, которую вызывает коронавирус нового типа.

Как заявил советник иранского министра здравоохранения и медицинского образования Али Реза Вахабзаде, оба пациента были преклонного возраста. Им оказывалась помощь в одной из больниц города Кумы, но заболевшие скончались.

Представитель ведомства подтвердил, что речь идет об инфицировании коронавирусом, вспышка которого началась в Китае в конце прошлого года.

Ранее официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил о двух случаях подозрения на коронавирус в Куме. До этого на территории страны еще не было пациентов, заразившихся этим заболеванием.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым на время приостанавливается въезд граждан Китая на территорию РФ. Запрет вступает в силу с 20 февраля.

Автор: Злата Богатова

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