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В Магадане жестко приземлился частный самолет Ан-2
20.2.2020 05:16
Фото: logists.by
Воздушное судно совершило жесткую посадку в Магадане вскоре после взлета, передают российские СМИ со ссылкой на представителей регионального главка МЧС.
Обстоятельства аварии выясняются.
По предварительным данным, вскоре после взлета с аэродрома Магадан-13 совершил жесткую посадку частный самолет Ан-2. Как сообщает агентство "Интерфакс -Дальний Восток", на борту воздушного судна в тот момент находилось двенадцать человек и двое членов экипажа.
Как пояснили в пресс-службе областного главка МЧС, все люди смогли самостоятельно покинуть борт. Аэропорт после случившегося продолжает действовать в штатном режиме.
Первоначально сообщалось о двух пострадавших, однако позже появились сведения о том, что травмы получили практически все, кто был в самолете.
В пресс-службе правительства Магаданской области сообщили, что один из пострадавших доставлен в больницу с серьезными травмами и находится в противошоковой палате.
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