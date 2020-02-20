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В Магадане жестко приземлился частный самолет Ан-2


20.2.2020 05:16
В Магадане жестко приземлился частный самолет Ан-2Фото: logists.by

Воздушное судно совершило жесткую посадку в Магадане вскоре после взлета, передают российские СМИ со ссылкой на представителей регионального главка МЧС.

Обстоятельства аварии выясняются.

По предварительным данным, вскоре после взлета с аэродрома Магадан-13 совершил жесткую посадку частный самолет Ан-2. Как сообщает агентство "Интерфакс -Дальний Восток", на борту воздушного судна в тот момент находилось двенадцать человек и двое членов экипажа.

Как пояснили в пресс-службе областного главка МЧС, все люди смогли самостоятельно покинуть борт. Аэропорт после случившегося продолжает действовать в штатном режиме.

Первоначально сообщалось о двух пострадавших, однако позже появились сведения о том, что травмы получили практически все, кто был в самолете.

В пресс-службе правительства Магаданской области сообщили, что один из пострадавших доставлен в больницу с серьезными травмами и находится в противошоковой палате.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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