Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Украине запретили фильм с участием Зеленского

19.2.2020 06:43

Фото: prozoro.net.ua



В течение прошлого года Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) запретило показ и распространение на территории страны в общей сложности пяти фильмов.



В одной из этих картин снимался нынешний президент Украины Владимир Зеленский.



Как указано в сообщении ведомства, три фильма оказались под запретом, согласно закону о "О кинематографии" и приказам Министерства культуры "О дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности". Решение было принято после соответствующих обращений Службы безопасности Украины (СБУ).



В частности, речь идет о кинофильме "Мачете", созданном известным американским режиссером Робертом Родригесом в 2008 году. В ленте снимался Стивен Сигал. Под запретом также оказались французские "Сорванцы из Тимпельбаха" того же года. В детском приключенческом фильме режиссера Николя Бери одну из ролей сыграл знаменитый киноактер Жерар Депардье.



Российская актриса Екатерина Варнава, внесенная ранее в перечень лиц, якобы угрожающих национальной безопасности Украины, стала причиной запрета картины "Восемь первых свиданий" 2012 года. В фильме также снимался нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Исполнив одну из главных ролей, он также принимал участие в создании сценария и выступал в качестве сопродюсера.



Автор: Злата Богатова

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