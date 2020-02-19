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На Украине запретили фильм с участием Зеленского
19.2.2020 06:43
Фото: prozoro.net.ua
В течение прошлого года Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) запретило показ и распространение на территории страны в общей сложности пяти фильмов.
В одной из этих картин снимался нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Как указано в сообщении ведомства, три фильма оказались под запретом, согласно закону о "О кинематографии" и приказам Министерства культуры "О дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности". Решение было принято после соответствующих обращений Службы безопасности Украины (СБУ).
В частности, речь идет о кинофильме "Мачете", созданном известным американским режиссером Робертом Родригесом в 2008 году. В ленте снимался Стивен Сигал. Под запретом также оказались французские "Сорванцы из Тимпельбаха" того же года. В детском приключенческом фильме режиссера Николя Бери одну из ролей сыграл знаменитый киноактер Жерар Депардье.
Российская актриса Екатерина Варнава, внесенная ранее в перечень лиц, якобы угрожающих национальной безопасности Украины, стала причиной запрета картины "Восемь первых свиданий" 2012 года. В фильме также снимался нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Исполнив одну из главных ролей, он также принимал участие в создании сценария и выступал в качестве сопродюсера.
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