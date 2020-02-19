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Следы неизвестного вида людей нашли в генах жителей Западной Африки


19.2.2020 05:14
Следы неизвестного вида людей нашли в генах жителей Западной АфрикиФото: pinimg.com

Американские исследователи назвали исчезнувший вид "популяцией призраков", передает ТАСС.

Ученые из США обнаружили следы неизвестного ранее вида человека при помощи новой методики, позволяющей анализировать современный геном.

О найденных следах ранее неизвестных видов американские ученые рассказали в статье, которая была опубликована в научном журнале Science Advances. Краткое описание выводов исследователей приводит SABC.

Ученые ранее уже выяснили, что Homo sapiens могли скрещиваться с неандертальцами и денисовцами, которые являлись их близкими родственниками. Благодаря новой методике ряд был дополнен неизвестным ранее видом человекообразных обезьян.

Как сообщил специалист по генетике и компьютерным наукам Калифорнийского университета Шрирам Санкарараман, возглавлявший исследовательский коллектив, в геноме современных жителей стран западной Африки встречается от 2% до 19% генетического материала вымершего когда-то вида человека.

Специалистам удалось выяснить, что скрещивание между далеким предком современного человека и его неизвестным родственником случилось примерно 43 тысячелетия назад. Как полагают американские ученые, это вид мог отделиться от ветви генеалогического древа, ведущей к появлению Homo sapiens, порядка 650 тысячелетий назад.

Выводы американских генетиков базируются на результатах анализа генетических данных нескольких сотен представителей йоруба, менде и некоторых других народностей Западной Африки.

Ранее итальянским ученым удалось создать еще один, уже третий по счету эмбрион северного белого носорога, который является практически исчезнувшим животным. На Земле уже не осталось самцов, в Кении живут лишь две самки этого вида, но они не могут выносить потомство.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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