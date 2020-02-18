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СМИ: В аварийно приземлившемся SSJ-100 может находиться Мантуров
18.2.2020 22:42
Фото: proza.ru
Глава Минпромторга РФ должен был вернуться из Германии, где находился с официальным визитом, передает ТАСС.
Ранее в российских СМИ распространились сообщения о том, что у воздушного судна Sukhoi Superjet 100 во время полета сработали датчики неисправности кондиционера и шасси.
Как передает ТАСС, в самолете может находиться глава российского министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. 17-18 февраля он совершал деловую поездку в ФРГ.
По данным агентства "Интерфакс", сведения о технических неполадках не подтвердились. Воздушное судно, следовавшее из Берлина, штатно совершило посадку в московском аэропорту Внуково.
Судя по информации портала Flightradar, рейс выполнял самолет авиакомпании "РусДжет", специализирующейся на частных, корпоративных и коммерческих VIP авиаперевозках. Среди ее четырех самолетов имеется один SSJ-100 в VIP-комплектации.
Ранее в "Шереметьево" сел резко сменивший курс самолет Уфа-Пхукет.
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