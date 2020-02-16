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В «Шереметьево» сел резко сменивший курс самолет Уфа-Пхукет
07:11
Фото: smi2.net
Воздушное судно, следовавшее из Уфы в Пхукет, резко сменило курс после срабатывания датчика о технической неисправности на борту.
Пилоты смогли успешно совершить посадку в столичном аэропорту "Шереметьево", передает агентство "Интерфакс".
Судя по данным системы Flightradar24, после смены курса экипаж успешно произвел посадку в аэропорту "Шереметьево". Причиной этого стала некая техническая неисправность - во время полета сработал соответствующий датчик. До того, как направиться в Москву, лайнер более двух часов кружил над столицей Башкирии, вырабатывая топливо, отмечает агентство.
Как информирует пресс-служба аэропорта Уфы, после сигнала о ЧП в авиакомпании приняли решение перенаправить воздушное судно в аэропорт базирования, в Москву. Предполагается, что самолет вылетит в Пхукет из столицы в 7:00 по московскому времени.
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